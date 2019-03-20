Набережные Челны стали ведущим моногородом России

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-20T09:39:18+03:00

В частности, Живулин отметил, что татарстанский автоград создал наибольшее количество рабочих мест в рамках деятельности территории опережающего социально-экономического развития Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Об этом на парламентских слушаниях заявил замминистра экономики страны Вадим Живулин

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В Государственной думе России состоялись парламентские слушания, посвященные законодательному обеспечению и реализации национальных проектов в моногородах. На них замминистра экономики страны Вадим Живулин назвал Набережные Челны ведущим моногородом России.

В частности, Живулин отметил, что татарстанский автоград создал наибольшее количество рабочих мест (3,5 тысяч) в рамках деятельности территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который также присутствовал на слушаниях, рассказал, что благодаря Фонду развития моногородов России за последние три года татарстанскому автограду удалось реализовать шесть проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU