2019-03-20T09:39:18+03:00
Общество

Набережные Челны стали ведущим моногородом России

Об этом на парламентских слушаниях заявил замминистра экономики страны Вадим Живулин
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, Живулин отметил, что татарстанский автоград создал наибольшее количество рабочих мест в рамках деятельности территории опережающего социально-экономического развитияВ частности, Живулин отметил, что татарстанский автоград создал наибольшее количество рабочих мест в рамках деятельности территории опережающего социально-экономического развитияФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Государственной думе России состоялись парламентские слушания, посвященные законодательному обеспечению и реализации национальных проектов в моногородах. На них замминистра экономики страны Вадим Живулин назвал Набережные Челны ведущим моногородом России.

В частности, Живулин отметил, что татарстанский автоград создал наибольшее количество рабочих мест (3,5 тысяч) в рамках деятельности территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который также присутствовал на слушаниях, рассказал, что благодаря Фонду развития моногородов России за последние три года татарстанскому автограду удалось реализовать шесть проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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