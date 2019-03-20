2019-03-20T09:22:37+03:00
Экономика

Дорогу-дублер Горьковского шоссе построят в Казани за 54,4 миллиона рублей

Она расположится от улицы Несмелова Несмелова до автомобильной трассы М-7 «Волга»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На сайте госзакупок появился тендер на строительство в Казани дороги-дублера Горьковского шоссе. Она протянется от улицы Несмелова до автомобильной трассы федерального значения М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор». На строительные работы из бюджета республики выделили 54,4 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, длинна дороги составит 6,2 километра. Проект должен быть готов до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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