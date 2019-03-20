В Чувашии служебно-розыскная собака предотвратила ограбление продуктового магазина

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-20T08:59:14+03:00

Именно Яна повела всех в соседний населенный пункт, где остановилась возле мужчины, который шел навстречу полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, что в понедельник, 18 марта, в деревне Нижняя Типсирма Красноармейского района Чувашии было предотвращено ограбление продуктового магазина. На след мужчины, взломавшего дверь котельной, вышла служебно-розыскная собака по кличке Яна.

В тот день сотрудник магазина как обычно пришел с утра на работу, но обнаружил, что в его отсутствии, кто-то пытался попасть в торговую точку через чердак котельной. На место были вызваны сотрудники полиции, включая кинолога – старшего сержанта Артема Артемьева с собакой Яной.

Фото: МВД Чувашии

Именно Яна повела всех в соседний населенный пункт. Там она остановилась возле мужчины, который шел навстречу полицейским. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, который сразу признался, что собирался похитить из магазина алкоголь, но не смог попасть в торговый зал.

- Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей, – сообщает в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU