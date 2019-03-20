2019-03-20T08:18:05+03:00
Происшествия

23-летнего татарстанца разыскивают за интим с несовершеннолетними

Ринат Лукманова также подозревают в развратных действиях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ТатарстанаФото: СУ СКР Татарстана
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Следствием разыскивается 23-летний уроженец села Сарабикулово Лениногорского района Татарстана Лукманов Ринат Сагитович. Он зарегистрирован по адресу: село Сарабикулово, улица Кирова, дом №9.

Парня подозревают в уголовных преступлениях предусмотренные такими статьями, как «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «развратные действия».

Так, по предваритиельной версии следствия, Лукманов занимался сексом с подростком в середине августа 2018 года.

Кроме того, в один из дней с 10 сентября по 15 ноября того же года он совершил иные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней.

- Всех граждан, обладающих какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам: 02, 8 (855-95) 5-24-80, 8(855-95) 2-72-20, 8 (855-95) 5-65-25, - сообщает пресс-служба следственного комитета Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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