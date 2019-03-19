В Набережных Челнах из-за пожара в школе эвакуировали 629 человек

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-19T16:44:35+03:00

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В этот вторник, 19 марта, по системе «112» поступило сообщение о возгорании школы №17 в Набережных Челнах, что на проспекте Раиса Беляева.

На место происшествия пожарные выехали по рангу №3. К их прибытию в школу из нее эвакуировались 629 человек. 573 из них это дети, а 56 – обслуживающий персонал.

Выяснилось, что на первом этаже образовательного учреждения горел подоконник. Ранг пожара был понижен до вызова №1.

- Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU