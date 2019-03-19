В Татарстане разработали новый единый образец свидетельств о никахе и имянаречении

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-19T16:53:24+03:00

В ближайшее время практику их выдачи планируется распространить во всех мухтасибатах республики [фото]

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В продаже появились новые единые образцы свидетельств о никахе и имянаречении. Они были разработаны в Духовном управлении мусульман Татарстана и утверждены его президиумом.

Новое свидетельство о никахе содержит сведения о фамилии, имени, отчестве, гражданстве и национальности, дате и месте рождения каждого из лиц, а также имена свидетелей, имама, название мечети и мухтасибата, дату и место регистрации брака, а также порядковый номер документа.

В свидетельстве об имянаречении имеется информация о фамилии, имени, отчестве ребенка, дате его рождения, матери и отце, имянаречителе, а также о дате и месте составления и номере записи акта в книге имянаречения. Также есть отдельные графы, куда родители смогут записать дату, когда ребенок выучил первую суру, совершил первый намаз и держал первый пост.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Оба документа будут выдаваться сразу на татарском и русском языках.

Скоро новые варианты свидетельств появятся во всех мухтасибатах Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU