2019-03-19T16:53:24+03:00
Общество

В Татарстане разработали новый единый образец свидетельств о никахе и имянаречении

В ближайшее время практику их выдачи планируется распространить во всех мухтасибатах республики [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ДУМ РТФото: пресс-служба ДУМ РТ
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В продаже появились новые единые образцы свидетельств о никахе и имянаречении. Они были разработаны в Духовном управлении мусульман Татарстана и утверждены его президиумом.

Новое свидетельство о никахе содержит сведения о фамилии, имени, отчестве, гражданстве и национальности, дате и месте рождения каждого из лиц, а также имена свидетелей, имама, название мечети и мухтасибата, дату и место регистрации брака, а также порядковый номер документа.

В свидетельстве об имянаречении имеется информация о фамилии, имени, отчестве ребенка, дате его рождения, матери и отце, имянаречителе, а также о дате и месте составления и номере записи акта в книге имянаречения. Также есть отдельные графы, куда родители смогут записать дату, когда ребенок выучил первую суру, совершил первый намаз и держал первый пост.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Оба документа будут выдаваться сразу на татарском и русском языках.

Скоро новые варианты свидетельств появятся во всех мухтасибатах Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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