МЧС Татарстана: в 2019 году паводок начнется в начале апреля

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-19T16:01:33+03:00

Вскрытие рек в текущем году прогнозируется на 1-2 дня раньше нормы, то есть – в первых числах апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако 17 районам республики советуют перейти в режим повышенной готовности уже с конца марта

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В 2019 году долгожданный весенний период может преподнести неприятные сюрпризы жителям Татарстана. А именно ожидается паводок.

Так, опасные уровни воды ожидаются на реках Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Кайбицкого, Зеленодольского, Новошешминского, Нурлатского и Чистопольского районов.

- Учитывая данные обстоятельства, паводок данного года ожидается по напряженному сценарию, и мы предлагаем данным районам переходить в режим повышенной готовности уже с конца марта, - сообщил на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности замглавы МЧС Татарстана Николай Суржко.

Вскрытие рек в текущем году прогнозируется на 1-2 дня раньше нормы, то есть – в первых числах апреля.

В зоне возможного затопления находятся Арский, Буинский, Высокогорский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Пестречинский, Тюлячинский, Сабинский районы и Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU