2019-03-19T15:13:13+03:00
Звезды

В 2019 году в Татарстане на премию имени Габдуллы Тукая претендует 16 человек и коллективов

Это в том числе артисты, иллюстраторы и авторы книг
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Комиссия при президенте Татарстана по госпремии имени Габдуллы Тукая в 2019 году выдвинула на ее соискание 16 человек и коллективов.

Так, среди претендентов оказались: Елена Алексеева за монографию «Казань. Кинематограф. Из века в век» (1897-2014 гг.); Надир Альмеев за серию графических работ, в том числе и за иллюстрации к сборникам татарских поэтов; Галимзян Гильманов за сборник рассказов, новелл «Дорога к судьбе» и сборник повестей «Подарок Бога».

Также в этот список попали: творческое объединение «Алиф» в лице режиссера Туфана, хореографа Марселя Нуриева, композитора Эльмира Низамова и танцовщика Нурбэка Батуллина за создание хореографического спектакля «Алиф»; группа ведущих артистов театра им.Г.Камала в составе Люции Бикчантаевой (Хамитовой), Радика Бареева, Искандера Хайруллина Ильдаровича за большой вклад в развитие татарского искусства и создание сценических образов, ставших этапными вехами эволюции татарского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани приставы вселили в квартиру изгнанного экс-мужа
Торжества по случаю Дня Республики Чувашии-2019 пройдут возле монумента Матери
В Татарстане разработали новый единый образец свидетельств о никахе и имянаречении
В Набережных Челнах из-за пожара в школе эвакуировали 629 человек
МЧС Татарстана: в 2019 году паводок начнется в начале апреля
В Казани сотрудника МУП «Ритуал» будут судить за обман родственников усопших
В Набережных Челнах 21 и 22 марта отключат светофор на улице академика Королева
Внедренные в Татарстане электронные карты горожанина могут распространить на всю Россию
Жителя Чувашии арестовали по подозрению в изнасиловании девушки приятеля
21 марта в Казани запустят ночной автобусный маршрут по местным барам
24 марта в Набережных Челнах отметят праздник весны - Навруз 2019
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
19 марта казанский УНИКС сыграет с «Валенсией» в полуфинале Кубка Европы
В Чувашии безработного будут судить за расстрел водителя «скорой»
Президент Татарстана отметит Навруз в Таджикистане
Омбудсмен Татарстана назвала переселение казанской семьи в дом у кладбища незаконным
КАК КАЗАНЦЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА В ПРАЗДНИКИ
В Казани во время ДТП с тремя автомобилями пострадали два ребенка
В Чувашии закрыли ледовую переправу через реку Сура
Чебоксары закрываются для большегрузов 20 марта, Новочебоксарск — 1 апреля
В Набережных Челнах назначили нового начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения
В Казани во время пожара спасли 46-летнего мужчину