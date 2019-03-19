В 2019 году в Татарстане на премию имени Габдуллы Тукая претендует 16 человек и коллективов

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-19T15:13:13+03:00

Это в том числе артисты, иллюстраторы и авторы книг

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Комиссия при президенте Татарстана по госпремии имени Габдуллы Тукая в 2019 году выдвинула на ее соискание 16 человек и коллективов.

Так, среди претендентов оказались: Елена Алексеева за монографию «Казань. Кинематограф. Из века в век» (1897-2014 гг.); Надир Альмеев за серию графических работ, в том числе и за иллюстрации к сборникам татарских поэтов; Галимзян Гильманов за сборник рассказов, новелл «Дорога к судьбе» и сборник повестей «Подарок Бога».

Также в этот список попали: творческое объединение «Алиф» в лице режиссера Туфана, хореографа Марселя Нуриева, композитора Эльмира Низамова и танцовщика Нурбэка Батуллина за создание хореографического спектакля «Алиф»; группа ведущих артистов театра им.Г.Камала в составе Люции Бикчантаевой (Хамитовой), Радика Бареева, Искандера Хайруллина Ильдаровича за большой вклад в развитие татарского искусства и создание сценических образов, ставших этапными вехами эволюции татарского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU