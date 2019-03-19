Кабмин Татарстана обнародовал список спортобъектов, которые появятся в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 19:09 2019-03-19T19:09:13+03:00

Крытый бассейн, правда, появится в городе лишь в 2021 году Фото: Марина АНТОНОВА

В ближайшие три года в татарстанском автограде затеют четыре крупных стройки

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Стало известно, что в ближайшие три года в Набережных Челнах начнется строительство дворца единоборств, футбольного поля, крытого бассейна и оздоровительного комплекса. Об этом сообщает Кабмин Татарстана.

Самым крупным из них станет дворец единоборств, общая площадь которого составит 10 тысяч квадратных метров. На его строительство из бюджета республики уже выделено 910 миллионов рублей. Известно, что во дворце расположатся четыре соревновательных татами, два тренировочных зала, тренажерные помещения и 1,4 тысячи зрительских мест.

Строительство оздоровительного комплекса потребует от республики 50 миллионов рублей, а еще 315 миллионов будут получены из частных бюджетов. Площадь объекта составит 5 тысяч квадратных метров, 3 тысячи из которых займет фитнес-центр.

Футбольное поле создадут за 49 миллионов рублей, а крытый бассейн за 182 миллиона. Однако последний появится лишь в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU