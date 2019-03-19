В Казани кинотеатр в «Ривьере» выставлен на торги за 610 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-19T18:31:05+03:00

Дата аукциона пока не определена Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В апреле 2018 года в отношении развлекательного комплекса «Ривьера» Арбитражным судом Татарстана было введено конкурсное производство. А сейчас стало известно, что на торги выставлено имущество предприятия общей стоимостью 887,2 миллиона рублей.

Сюда входит 22,7 тысячи квадратных метра кинотеатра за 610 миллионов рублей и 6 земельных участков на улице Фатыха Амирхана за 277,2 миллиона рублей.

Дата аукциона пока не определена.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU