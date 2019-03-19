В Казани кинотеатр в «Ривьере» выставлен на торги за 610 миллионов рублей
Его площадь составляет 22,7 тысячи квадратных метров
Дата аукциона пока не определенаФото: Евгения ГУСЕВА
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В апреле 2018 года в отношении развлекательного комплекса «Ривьера» Арбитражным судом Татарстана было введено конкурсное производство. А сейчас стало известно, что на торги выставлено имущество предприятия общей стоимостью 887,2 миллиона рублей.
Сюда входит 22,7 тысячи квадратных метра кинотеатра за 610 миллионов рублей и 6 земельных участков на улице Фатыха Амирхана за 277,2 миллиона рублей.
Дата аукциона пока не определена.
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ИСТОЧНИК KP.RU