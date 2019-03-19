Стартовал конкурс на должность молодежного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Татарстана

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-19T18:50:32+03:00

Заявки будут принимать до 2 апреля

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На должность молодежного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии (АИС) Татарстана могут претендовать все желающие в возрасте от 18 до 30 лет.

Сообщается, что стартовавший конкурс среди соискателей направлен на совершенствование системы мер в области противодействия идеологии терроризма в молодежной среде, формирование команды лидеров в сфере профилактики экстремистских явлений.

Оценивать претендентов, в частности, будут по уровню морально-деловых качеств, знаний права, основ государственной политики и навыков принятия управленческих решений.

Заявки на участие будут приниматься до 2 апреля. После этого состоится отборочный тур, в котором предстоит сдать письменный тест на знания нормативно-правовой базы в области противодействия экстремизма. Также запланировано и очное собеседование.

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ИСТОЧНИК KP.RU