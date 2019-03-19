В Татарстане 84% студентов систематически занимаются физкультурой и спортом

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-19T17:51:29+03:00

В регионе организованы студенческие лиги по 6 видам спорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом заявил глава Минспорта республики Владимир Леонов

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В этот вторник, 19 марта, в Кабмине Татарстана прошел брифинг, посвященный итогам поездки республиканских спортсменов на Универсиаду-2019 в Красноярске.

Отметим, на этих зимних студенческих Играх представители Татарстана положили в копилку сборной России 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

- Это большое общее достижение всего спортивного Татарстана – спортсменов, тренеров, республиканских федераций по видам спорта, наших учебных заведений, - заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Также, по его словам, по итогам 2018 года в республике 84% студентов систематически занимаются физкультурой и спортом. В регионе организованы лиги по 6 видам спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU