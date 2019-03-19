20 марта в двух районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-19T17:35:32+03:00

Раньше всех он пропадет в частных домах

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Из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях в эту среду, 20 марта, в ряде домов двух районов столицы Татарстана отключат свет.

Так, с 8.30 до 17.00 его не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Агачлык, Акчулпан, Аланлык, переулок Аланлык, Вязовая, Затлы, Звонкая, Каенсар, Механиков, Милосердия, Наставников, переулок Приречный, Рассветная, переулок Рассветный, Рябиновая, Сабит, Строителей, Таулы, Тихвинская, Урмале, Уртак.

А с 9.00 до 18.00 обесточат дома в поселке Дербышки Советского района на улице Главная и в доме №30 на улице Мира. На это же время электричество отключат и в поселке Малые Дербышки на улице Кооперативная, а также по адресам: улица Солидарности, 21, улица Халезова, 19, 21.

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ИСТОЧНИК KP.RU