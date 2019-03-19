21 марта в Казани запустят ночной автобусный маршрут по местным барам

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-19T14:22:49+03:00

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21 марта в Казани состоится презентация ночного автобусного маршрута Barabus по городским барам. Путь будет начинаться от заведения Cult в Старо-Татарской слободе и проходить через бары Kommunalka, TopHop, ReLab и More.

Известно, что автобусы будут ездить дважды в неделю - по пятницам и субботам с 21.00 до 1.00. Билет, который включает в себя лишь безлимитный проезд, будет стоить 400 рублей. Его можно будет приобрести в самом автобусе, сообщает «Визит Татарстан».

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ИСТОЧНИК KP.RU