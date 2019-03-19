В Казани приставы вселили в квартиру изгнанного экс-мужа

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-19T17:20:34+03:00

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Семейная жизнь супругов из Приволжского района столицы Татарстана не задалась - они развелись, и сразу после этого 60-летняя женщина выставила вещи экс-мужа за порог. Сменила замки в двери и не пускала его даже переночевать, несмотря на то, что он был зарегистрирован в этой квартире.

Мужчине пришлось обращаться в суд, и там постановили: вселить в квартиру истца, а ответчице не чинить препятствия.

Вот только у женщины была иная точка зрения. Она отказывалась исполнять решение суда, и когда экс-муж приехал вселяться вместе с приставами, то женщина агрессивно напала на всех присутствующих.

- За воспрепятствование законной деятельности должностного лица женщина привлечена к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Мужчина получил новые ключи и вселился в квартиру. Решение суда исполнено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU