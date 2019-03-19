2019-03-19T12:55:47+03:00
Происшествия

В Чувашии безработного будут судить за расстрел водителя «скорой»

Он хотел убить фельдшера, но ошибся
Олег ЛУГОВОЙ
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Очевидцы отобрали у стрелка ружье и патроны.Очевидцы отобрали у стрелка ружье и патроны.
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Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 40-летнего безработного из поселка Первомайский Алатырского района, завершено.

По версии следствия, обвиняемый имел конфликты с младшим братом фельдшера местной подстанции «скорой помощи». В итоге он возненавидел и медика. Причем настолько, что готов был убить его.

Так, 4 января этого года безработный взял дома охотничье ружье, зарядив его одним патроном с картечью и направился к подстанции «скорой помощи».

Мужчина постучал в дверь и стал ждать, когда ее откроет фельдшер. Через некоторое время она распахнулась, и обвиняемый увидел в проеме силуэт мужчины. Он выстрелил в человека. Вот только это был не фельдшер, а 57-летний водитель «скорой», который от полученного ранения скончался на месте.

Стрелок же отошел, но был пойман очевидцами. Они отобрали у него ружье и патроны, а после вызвали полицию.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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