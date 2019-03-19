В Набережных Челнах 21 и 22 марта отключат светофор на улице академика Королева

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-19T15:28:33+03:00

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21 и 22 марта в Набережных Челнах будет отключен светофор на пересечении проспекта Набережночелнинский и улицы академика Королева. Он не будет работать с 9.00 до 16.30.

Автовладельцев татарстанского автограда просят руководствоваться дорожными знаками приоритета. Причины отключения светофора мэрия Набережных Челнов не называет.

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ИСТОЧНИК KP.RU