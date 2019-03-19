В Набережных Челнах 21 и 22 марта отключат светофор на улице академика Королева
Автовладельцев просят руководствоваться дорожными знаками приоритета
Причины отключения светофора мэрия города не называетФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
21 и 22 марта в Набережных Челнах будет отключен светофор на пересечении проспекта Набережночелнинский и улицы академика Королева. Он не будет работать с 9.00 до 16.30.
Автовладельцев татарстанского автограда просят руководствоваться дорожными знаками приоритета. Причины отключения светофора мэрия Набережных Челнов не называет.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»