2019-03-19T13:45:07+03:00
Общество

24 марта в Набережных Челнах отметят праздник весны - Навруз 2019

Главной площадкой для гуляний в этот день станет парк Победы
Алина ГАБДУЛИНА
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У горожан будет возможность попробовать плов от Таджикской и Узбекской диаспор городаУ горожан будет возможность попробовать плов от Таджикской и Узбекской диаспор городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшее воскресенье, 24 марта, жители Набережных Челнов отметят праздник весны - Навруз 2019. Гулянья начнутся в 14.00 в городском парке Победы.

Известно, что кульминацией праздника станет большой концерт, в котором примут участие творческие коллективы и популярные артисты татарстанского автограда. У горожан также будет возможность попробовать плов от таджикской и узбекской диаспор Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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