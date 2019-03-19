24 марта в Набережных Челнах отметят праздник весны - Навруз 2019

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-19T13:45:07+03:00

У горожан будет возможность попробовать плов от Таджикской и Узбекской диаспор города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главной площадкой для гуляний в этот день станет парк Победы

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В ближайшее воскресенье, 24 марта, жители Набережных Челнов отметят праздник весны - Навруз 2019. Гулянья начнутся в 14.00 в городском парке Победы.

Известно, что кульминацией праздника станет большой концерт, в котором примут участие творческие коллективы и популярные артисты татарстанского автограда. У горожан также будет возможность попробовать плов от таджикской и узбекской диаспор Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU