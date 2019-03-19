2019-03-19T13:08:58+03:00
Спорт

19 марта казанский УНИКС сыграет с «Валенсией» в полуфинале Кубка Европы

Последний раз команды встречались в финале турнира в 2014 году
Наиля ГАЛИМОВА
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До ТОП-4 турнира испанцы дошли проиграв лишь два раза на стадии группового тура.До ТОП-4 турнира испанцы дошли проиграв лишь два раза на стадии группового тура.Фото: Алина НИЗАМОВА
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19 марта казанский УНИКС в гостях сыграет полуфинальный матч Еврокубка с «Валенсией». Последний раз команды встречались в финале турнира в 2014 году, тогда победили испанцы.

Соперник казанцев – единственная команда, вышедшая в полуфинал Кубка Европы только после двух матчей. Остальным командам понадобились провести три игры. Кроме того, до ТОП-4 турнира испанцы дошли проиграв лишь два раза на стадии группового тура.

– Нам предстоит очень важная игра после долгого перелета и тяжелой игры против «Локомотива». Нам нужно подготовить себя психологически, так как «Валенсия» - очень сильная команда, с хорошим и опытным составом игроков. И они показывают действительно хороший командный баскетбол, - прокомментировал предстоящую игру главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис, - У нас есть травмы, с чем нам предстоит справиться. Но я верю, что все игроки готовы внести свой вклад в игру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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