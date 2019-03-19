Омбудсмен Татарстана назвала переселение казанской семьи в дом у кладбища незаконным

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-19T12:11:42+03:00

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В декабре 2018 года жительницу Казани Алену Марасинскую вместе с ее ребенком-инвалидом и пожилой матерью выселили из аварийного дома. Переехать семье предложили в поселок Юдино. Вот только новое жилье Марасинских находится в 100 метрах от кладбища и железнодорожных путей.

Тогда Алена отказалась от этой квартиры, но приставы все равно перевезли туда ее вещи. Женщина обратилась за помощью в суд, где действия приставов были признаны незаконными.

Сейчас эту историю прокомментировала омбудсмен Татарстана Сария Самбурская. В частности, она назвала подобные действия незаконными и поручила исполнительному комитету Казани предоставить семье новое жилье, сообщает РИA. Однако причиной такого решение стало вовсе не наличие поблизости кладбища, а уровень звука в спальне. Он составляет 45,2 дБА, при допустимом уровне - 40 дБА. Рядом находится железная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU