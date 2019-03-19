Жителя Чувашии арестовали по подозрению в изнасиловании девушки приятеля

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-19T14:26:00+03:00

Перед этим подозреваемый и потерпевшая вместе выпивали. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Утверждается, для того, чтобы жертва не сопротивлялась мужчина избил ее

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36-летнего жителя деревни Аниш-Ахпердино Канашского района Чувашии заподозрили в изнасиловании. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Так, по версии следствия, вечером 13 марта текущего года в своей деревне мужчина выпивал с 27-летней девушкой своего приятеля. А после застолья он избил ее и, тем самым подавив сопротивление, изнасиловал.

- Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU