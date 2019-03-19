Жителя Чувашии арестовали по подозрению в изнасиловании девушки приятеля
36-летнего жителя деревни Аниш-Ахпердино Канашского района Чувашии заподозрили в изнасиловании. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Так, по версии следствия, вечером 13 марта текущего года в своей деревне мужчина выпивал с 27-летней девушкой своего приятеля. А после застолья он избил ее и, тем самым подавив сопротивление, изнасиловал.
- Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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