В Казани во время ДТП с тремя автомобилями пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-19T11:31:03+03:00

Во время аварии пострадали три человека, в том числе два ребенка Фото: Из материалов пресс-службы

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Столкновение трех автомобилей произошло 17 марта в 20.33 напротив дома №75 на улице Сибирский тракт в Советском районе Казани. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 на скорости вылетел на встречку и протаранил другой автомобиль марки ВАЗ - "Ладу Приору", которой управлял 27-летний молодой человек. Затем "четырнадцатая" отлетела назад, и в нее врезалась иномарка "Грейт Уолл".

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил перелом ребер, травмы получили две девочки из салона иномарки, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Пятилетняя пассажирка находилась в детском удерживающем устройстве, получила ушиб, 11-летняя девочка получила ссадины верхнего века - она была пристегнута ремнем безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU