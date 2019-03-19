В Казани во время ДТП с тремя автомобилями пострадали два ребенка
Столкновение трех автомобилей произошло 17 марта в 20.33 напротив дома №75 на улице Сибирский тракт в Советском районе Казани. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 на скорости вылетел на встречку и протаранил другой автомобиль марки ВАЗ - "Ладу Приору", которой управлял 27-летний молодой человек. Затем "четырнадцатая" отлетела назад, и в нее врезалась иномарка "Грейт Уолл".
- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил перелом ребер, травмы получили две девочки из салона иномарки, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Пятилетняя пассажирка находилась в детском удерживающем устройстве, получила ушиб, 11-летняя девочка получила ссадины верхнего века - она была пристегнута ремнем безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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