Президент Татарстана отметит Навруз в Таджикистане

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-19T14:22:22+03:00

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Во вторник, 19 марта, президент Татарстан Рустам Минниханов отправился с двухдневным рабочим визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе его встретили заместитель премьер-министра республики Азим Иброхим и Чрезвычайный и Полномочный Посол России Игорь Лякин-Фролов.

Известно, что Рустам Минниханов посетит таджико-турецкое предприятие по сборке автобусов Akia Avesto и кабельный завод «Нокили Талко». После у него запланирована официальная встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и открытие делового форума. На нем традиционно состоится взаимная презентация экономического потенциала двух республик.

Кроме того, 19 марта Рустам Минниханов встретится с активом татарских общественных организаций проживающих в Таджикистане.

20 марта глава Татарстана планирует посетить ряд социальных и культурных объектов в городе Душанбе, а также ознакомится с деятельностью Нурекской ГЭС. Ближе к полудню он примет участие в праздновании международного праздника весны - Навруз.

ИСТОЧНИК KP.RU