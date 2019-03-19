Торжества по случаю Дня Республики Чувашии-2019 пройдут возле монумента Матери
День Республики в Чувашии традиционно отмечается 24 июня. Обычно праздник у себя принимает один из районов и Чебоксары, где мероприятия проходят на Красной площади. Однако в 2019 году площадь ждет запланированная реконструкции, поэтому гулянья в столице Чувашии будут перенесены к монументу Матери.
На заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2019 году Дня Республики были озвучены основные праздничные мероприятия. Так, горожан в этот день будет ждать праздник «Акатуй», гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» и награждение победителей фестиваля фейерверков.
Алатырский район Чувашии также подготовил насыщенную и интересную программу, но основные мероприятия здесь развернутся 23 июня в деревне Старые Айбеси. Там состоится выезд участников фестиваля народного творчества «Родники России» и конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» на призы главы Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU