Торжества по случаю Дня Республики Чувашии-2019 пройдут возле монумента Матери

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-19T17:01:24+03:00

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2019 году Дня Республики были озвучены основные праздничные мероприятия Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Провести мероприятия на Красной площади не получится в связи с ее запланированной реконструкцией

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День Республики в Чувашии традиционно отмечается 24 июня. Обычно праздник у себя принимает один из районов и Чебоксары, где мероприятия проходят на Красной площади. Однако в 2019 году площадь ждет запланированная реконструкции, поэтому гулянья в столице Чувашии будут перенесены к монументу Матери.

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2019 году Дня Республики были озвучены основные праздничные мероприятия. Так, горожан в этот день будет ждать праздник «Акатуй», гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» и награждение победителей фестиваля фейерверков.

Алатырский район Чувашии также подготовил насыщенную и интересную программу, но основные мероприятия здесь развернутся 23 июня в деревне Старые Айбеси. Там состоится выезд участников фестиваля народного творчества «Родники России» и конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» на призы главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU