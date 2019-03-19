В Чувашии закрыли ледовую переправу через реку Сура

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-19T11:06:26+03:00

Она соединяла город Шумерля и нижегородское село Наваты

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В Чувашии после обследования состояния зимней переправы через реку Сура, которая соединяла город Шумерля и нижегородское село Наваты, было принято закрыть "зимник". Связано это с состоянием льда, а также возникшей опасностью для жизни и здоровья граждан.

Процедуру закрытия выполнили специалисты из Чувашского поисково-спасательного отряда. Они установили запрещающие знаки и убрали помост, по которому проезжали легковушки.

Как только сойдет лед, будет организована понтонная переправа.

Ледовая же проработала с середины декабря 2018 года по 18 марта 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU