2019-03-19T11:06:26+03:00
Общество

В Чувашии закрыли ледовую переправу через реку Сура

Она соединяла город Шумерля и нижегородское село Наваты
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Закрытие переправыЗакрытие переправыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В Чувашии после обследования состояния зимней переправы через реку Сура, которая соединяла город Шумерля и нижегородское село Наваты, было принято закрыть "зимник". Связано это с состоянием льда, а также возникшей опасностью для жизни и здоровья граждан.

Процедуру закрытия выполнили специалисты из Чувашского поисково-спасательного отряда. Они установили запрещающие знаки и убрали помост, по которому проезжали легковушки.

Как только сойдет лед, будет организована понтонная переправа.

Ледовая же проработала с середины декабря 2018 года по 18 марта 2019 года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омбудсмен Татарстана назвала переселение казанской семьи в дом у кладбища незаконным
КАК КАЗАНЦЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА В ПРАЗДНИКИ
В Казани во время ДТП с тремя автомобилями пострадали два ребенка
Чебоксары закрываются для большегрузов 20 марта, Новочебоксарск — 1 апреля
В Набережных Челнах назначили нового начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения
В Казани во время пожара спасли 46-летнего мужчину
В Чувашии на трассе М7 водителя "Газели" зажало в салоне после ДТП
В Татарстане в трапезной при церкви вспыхнул пожар
В Чувашии "Волга" на встречке врезалась в "Рено Дастер"
В Чебоксарах экс-пристав за то, что присвоил вещи должника на 65 тысяч рублей, отделался условным сроком
В Казани личному составу отдела полиции «Московский» представили нового начальника
В Чувашии мастера «Химпрома» будут судить за отравление человека химическими парами
В Казани горожанин в маске напал на салон сотовой связи с баллончиком газа
В Казани до 8 мая для проезда транспорта перекрыта улица Ильича
13 апреля жители Казани напишут «Тотальный диктант-2019»
Прокуратура РТ:казанец взял 119 тысяч рублей субсидий на пасеку и потратил не туда
19 марта в Казани без осадков и до 6 градусов тепла
В Татарстане Дом культуры получил вместо обещанных 115 кресел всего 30
"Март уже перевыполнил норму осадков": татарстанцев предупреждают об аномальной погоде
В Чувашии сотрудник ГИБДД спас замерзающего прохожего
В казанском зоопарке «Река Замбези» завершается строительство вольеров для антилоп, гамадрил и фламинго
В Казани "по горячим следам" сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве
ВТБ в Татарстане подключил офисы к Единой биометрической системе
В Казани готовят тренеров для волонтеров чемпионата WorldSkills 2019
Татарстанская программа репатриации за 9 миллионов рублей согласована Правительством России
«Путешествие в страну НиАтаТаш»: стартует голосование за название этнического турмаршрута в Татарстане