Чебоксары закрываются для большегрузов 20 марта, Новочебоксарск — 1 апреля

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-19T10:45:06+03:00

Разовые пропуска будут стоить от 1 до 13 тысяч, а месячные — от 14 до 165 тысяч рублей

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Стало известно, что в Чебоксарах с 20 марта будет введено ограничение для транспортных средств общей массой более 5 тонн и нагрузкой оси более 4, 3 и 2 тонн в зависимости от их количества. В Новочебоксарске ограничение начнет действовать с 1 апреля.

Грузовые машины смогут попасть в города по пропускам. Разовые пропуска будут стоить от 1 до 13 тысяч, а месячные — от 14 до 165 тысяч рублей.

Известно, что запреты на проезд будут действовать до 18 апреля в столице Чувашии и до 30 апреля в Новочебоксарске.

ИСТОЧНИК KP.RU