В Набережных Челнах назначили нового начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения
Им стал заместитель главы администрации Центрального района города Салават Ситдиков
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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В понедельник, 18 марта, в Набережных Челнах был назначен новый начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. Им стал заместитель главы администрации Центрального района города Салават Ситдиков.
Известно, что Ситдиков начал свою трудовую деятельность в 2002 году ведущим специалистом отдела управления имуществом в управлении земельных и имущественных отношений исполкома. В 2011 году перешел в администрацию Центрального района на должность начальника отдела ЖКХ. После, пять лет он был заместителем главы Центрального района.
ИСТОЧНИК KP.RU