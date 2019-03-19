СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-19T12:23:17+03:00

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Пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Хайдара Бигичева в Советском районе столицы Татарстана начался 18 марта в 9.57. Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили клубы дыма из окна, и мужчину, который звал на помощь в этом окне.

На место прибыли огнеборцы, которые при помощи автолестницы спасли мужчину из задымленной квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/698014" frameborder="0"></iframe> В Казани во время пожара спасли 46-летнего мужчину.соцсети

- В 10.14 ликвидация открытого горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - Спасенный от госпитализации спасенный отказался.

Копоть привела комнату в плачевное состояниеФото: МЧС Татарстана

Из-за не потушенной сигареты сгорел диван и вещи на площади четыре квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU