В Казани во время пожара спасли 46-летнего мужчину
Пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Хайдара Бигичева в Советском районе столицы Татарстана начался 18 марта в 9.57. Пожарных вызвали очевидцы, которые заметили клубы дыма из окна, и мужчину, который звал на помощь в этом окне.
На место прибыли огнеборцы, которые при помощи автолестницы спасли мужчину из задымленной квартиры.
В Казани во время пожара спасли 46-летнего мужчину.соцсети
- В 10.14 ликвидация открытого горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - Спасенный от госпитализации спасенный отказался.
Копоть привела комнату в плачевное состояниеФото: МЧС Татарстана
Из-за не потушенной сигареты сгорел диван и вещи на площади четыре квадратных метра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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