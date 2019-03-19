В Чувашии на трассе М7 водителя "Газели" зажало в салоне после ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта в 10.40 на 646 километре федеральное автодороги М7 "Волга" в Чувашии в районе села Карачур. Там в двигавшийся впереди грузовик "Shacman" врезалась грузовая "Газель", которой управлял 41-летний водитель.
Его зажало в искореженном салоне. Вызволяли мужчину приехавшие на место спасатели МЧС Чувашии.
Тем временем сотрудники Госавтоинспекции Чувашии выясняли обстоятельства столкновения. По предварительным данным, водитель "Газели" не соблюдал безопаснуе скорость и дистанцию, и не успел затормозить, когда грузовик показал поворотниками, что будет поворачивать направо.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»