2019-03-19T09:46:15+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М7 водителя "Газели" зажало в салоне после ДТП

Вызволяли мужчину специалисты из МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта в 10.40 на 646 километре федеральное автодороги М7 "Волга" в Чувашии в районе села Карачур. Там в двигавшийся впереди грузовик "Shacman" врезалась грузовая "Газель", которой управлял 41-летний водитель.

Его зажало в искореженном салоне. Вызволяли мужчину приехавшие на место спасатели МЧС Чувашии.

Тем временем сотрудники Госавтоинспекции Чувашии выясняли обстоятельства столкновения. По предварительным данным, водитель "Газели" не соблюдал безопаснуе скорость и дистанцию, и не успел затормозить, когда грузовик показал поворотниками, что будет поворачивать направо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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