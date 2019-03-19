В Татарстане в трапезной при церкви вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-19T10:06:31+03:00

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Пожар в административном здании Храма Архангела Михаила на улице Терешковой в микрорайоне Тихоновка Альметьевского района вспыхнул 19 марта в 0.29. К моменту приезда огнеборцев горели потолочное перекрытие и мебель на кухне. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Ночью в здании никого не было, поэтому пострадавших при пожаре нет. В 00.40 объявили о локализации пожара, через пять минут открытое горение было ликвидировано, а в 1.15 возгорание было полностью ликвидировано.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU