В Чувашии "Волга" на встречке врезалась в "Рено Дастер"
Авария с участием отечественной легковушки "Волга" и французского паркетника "Рено Дастер" произошла в воскресенье, 17 марта, в 17.25 на одной из улиц в Шумерле.
По предварительным данным, водитель "Волги" не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в паркетник "Рено". После столкновения отечественный автомобиль превратился в груду искореженного железа.
Травмы различной степени тяжести получили три человека, находящихся в "Волге" - водитель и два его пассажира, и водитель "Рено". С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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