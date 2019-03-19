2019-03-19T08:48:04+03:00
Происшествия

В Чувашии "Волга" на встречке врезалась в "Рено Дастер"

В ДТП пострадали четыре человека
Лика ИСАЕВА
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Все, что осталось от "Волги"Все, что осталось от "Волги"Фото: соцсети
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Авария с участием отечественной легковушки "Волга" и французского паркетника "Рено Дастер" произошла в воскресенье, 17 марта, в 17.25 на одной из улиц в Шумерле.

По предварительным данным, водитель "Волги" не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в паркетник "Рено". После столкновения отечественный автомобиль превратился в груду искореженного железа.

Травмы различной степени тяжести получили три человека, находящихся в "Волге" - водитель и два его пассажира, и водитель "Рено". С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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