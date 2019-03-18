2019-03-18T20:02:13+03:00
Происшествия

В Чебоксарах экс-пристав за то, что присвоил вещи должника на 65 тысяч рублей, отделался условным сроком

Мужчину признали виновным в мошенничестве
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор суда еще не вступил в законную силу.Данный приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В мошенничестве с использованием своего служебного полномочия был признан виновным экс-пристав Калининского районного отдела Чебоксар.

Так, в 2014 году, еще работая судебным исполнителем, без всяких на то вынесений постановлений на арест имущества должника все же забрал у него вещи. А, в частности, музыкальный центр, телевизор и ноутбук. Всего на сумму более 65 тысяч рублей.

При этом в книгу учета эти вещи он не занес и не пустил в счет взыскания долгов с молотка. Пристав распорядился изъятым по собственному усмотрению.

- В итоге суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года условно, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор суда еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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