2019-03-18T19:41:41+03:00
Общество

В Казани личному составу отдела полиции «Московский» представили нового начальника

Им стал Александр Михеев
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: УМВД КазаниФото: УМВД Казани
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В этот понедельник, 18 марта, личному составу отдела полиции «Московский» столицы Татарстана представили нового начальника - Александр Михеев. До этого он руководил УГРО по Казани.

Представляя его, начальник УМВД Алексей Соколов отметил, что профессиональная деятельность нового руководителя 20 лет связана с правоохранительными органами Казани, начиная от рядового сотрудника до начальника уголовного розыска.

СПРАВКА

Александру Михееву 41 год. В 2005 году окончил Казанский юридический институт МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в должности милиционера-кавалериста 8 батальона оперативного реагирования полка ППСМ УВД Казани в 1999 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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