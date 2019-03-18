В Чувашии мастера «Химпрома» будут судить за отравление человека химическими парами

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-18T19:31:08+03:00

Пострадавший выжил, но до сих пор находится на лечении

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В Новочебоксарске расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда, возбужденного в отношении 56-летнего мастера «Химпрома», завершено.

Так, по версии следствия в конце ноября прошлого года обвиняемый поручил подчиненному, у которого не было допуска по медпоказаниям, заменить прокладки на трубопроводе. При этом мастер лично не проконтролировал ход выполнения этих работ, а также применение рабочим противогаза.

Именно тогда произошел пролив конденсата (соляной кислоты и формальдегида), которые вдохнул потерпевший. Он получил опасное для жизни острое отравление разъедающего типа, осложнившееся развитием острой дыхательной недостаточности тяжелой степени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В настоящее время рабочий до сих пор находится на стационарном лечении.

- После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU