2019-03-18T19:14:00+03:00
Происшествия

В Казани горожанин в маске напал на салон сотовой связи с баллончиком газа

Его добычей стали всего 2,5 тысячи рублей. Его задержали [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В полицию Казани обратился сотрудник салона сотовой связи, что на улице Рихарда Зорге. По его словам, в офис зашел неизвестный в медицинской маске, брызнул в лицо из газового баллончика и забрал все деньги из кассы. Добычей грабителя стали всего 2,5 тысячи рублей. Этот налет попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в салоне сотовой связи.

Стражам порядка довольно быстро удалось установить личность налетчика и задержать его. 22-летний житель Казани свою вину в этом преступлении признал полностью.

В Казани горожанин в маске напал на салон сотовой связи с баллончиком газа. Автор: УМВД Казани.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». В отношении злоумышленника судом была избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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