СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-18T19:14:00+03:00

Его добычей стали всего 2,5 тысячи рублей. Его задержали [видео]

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В полицию Казани обратился сотрудник салона сотовой связи, что на улице Рихарда Зорге. По его словам, в офис зашел неизвестный в медицинской маске, брызнул в лицо из газового баллончика и забрал все деньги из кассы. Добычей грабителя стали всего 2,5 тысячи рублей. Этот налет попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в салоне сотовой связи.

Стражам порядка довольно быстро удалось установить личность налетчика и задержать его. 22-летний житель Казани свою вину в этом преступлении признал полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/697888" frameborder="0"></iframe> В Казани горожанин в маске напал на салон сотовой связи с баллончиком газа. Автор: УМВД Казани.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». В отношении злоумышленника судом была избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU