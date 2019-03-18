2019-03-18T18:47:41+03:00
Общество

13 апреля жители Казани напишут «Тотальный диктант-2019»

В городе уже стартовали еженедельные курсы «Русский по пятницам»
Алина ГАБДУЛИНА
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В прошлом году «Тотальный диктант» написали на 22 площадках КазаниВ прошлом году «Тотальный диктант» написали на 22 площадках КазаниФото: Алена АФАНАСЬЕВА
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Стало известно, что 13 апреля у жителей Казани вновь появится возможность проверить уровень своей грамотности. В этот день все желающие смогут поучаствовать в акции «Тотальный диктант-2019».

В столице Татарстана уже стартовали еженедельные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Занятия проходят в Институте филологии и межкультурной коммуникации по адресу: улица Татарстан, 2.

Известно, что в прошлом году «Тотальный диктант» написали на 22 площадках Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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