13 апреля жители Казани напишут «Тотальный диктант-2019»

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-18T18:47:41+03:00

В прошлом году «Тотальный диктант» написали на 22 площадках Казани Фото: Алена АФАНАСЬЕВА

В городе уже стартовали еженедельные курсы «Русский по пятницам»

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Стало известно, что 13 апреля у жителей Казани вновь появится возможность проверить уровень своей грамотности. В этот день все желающие смогут поучаствовать в акции «Тотальный диктант-2019».

В столице Татарстана уже стартовали еженедельные подготовительные курсы «Русский по пятницам». Занятия проходят в Институте филологии и межкультурной коммуникации по адресу: улица Татарстан, 2.

Известно, что в прошлом году «Тотальный диктант» написали на 22 площадках Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU