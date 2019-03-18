В Татарстане Дом культуры получил вместо обещанных 115 кресел всего 30

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-18T17:43:17+03:00

В связи с этим, предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Другое подобное учреждение не дождалось постановки и монтажа кинооборудования за 4,9 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Сразу две государственные закупки в Татарстане закончились неисполнением технических заданий. Так, фирма, принадлежащая 45-летнему Павлу Волкову, получила 4,9 миллионов рублей на поставку и монтаж кинооборудования для районного Дома Культуры Мамадышского района. Однако полученное учреждением в дальнейшем оборудование не соответствовало техническим условиям.

Кроме того, фирма Волкова должны была приобрести 115 кресел в актанышский районный дом культуры. Но учреждение получило лишь 30 кресел, и даже их монтаж выполнен не был.

В связи с этим, предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве.

- Вину мужчина не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщакет следственный комитет Татарстана.

В отношении должностных лиц районного дома культуры и исполнительного комитета Мамадышского района также возбуждено уголовное дело, но уже по факту превышения служебных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU