2019-03-18T16:39:03+03:00
Общество

В казанском зоопарке «Река Замбези» завершается строительство вольеров для антилоп, гамадрил и фламинго

Также к настоящему моменту на 60% выполнены работы в вольерах для носорогов, шимпанзе, горилл, мартышек, жирафов, а также в львятнике
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Как сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани начальник управления культуры города Азат Абзалов, в новой части зоопарка столицы Татарстана - «Река Замбези» завершается строительство вольеров для антилоп, гамадрил, фламинго и бегемотника.

Также к настоящему моменту на 60% выполнены работы в вольерах для носорогов, шимпанзе, горилл, мартышек, жирафов, а также в львятнике

- Параллельно уже приобретены такие животные как марабу, гамадрилы, тигровые черепахи, африканские страусы. Для них созданы условия в существующем зоопарке, - заявил Абзалов.

Когда закончат все работы, начнется постепенное заселение вольеров животными.

По словам начальника управления культуры Казани, зооботсад будет открыт для посещения после карантина, который продлится два месяца, а также когда животные пройдут адаптацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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