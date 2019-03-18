Прокуратура РТ:казанец взял 119 тысяч рублей субсидий на пасеку и потратил не туда

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-18T18:14:33+03:00

В службу занятости обвиняемый представил фиктивные платежные документы о якобы приобретенных товарах для осуществления предпринимательской деятельности Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат»

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Житель Казани заключил договор с «Центром занятости населения Московского района» о предоставлении единовременной финансовой помощи для осуществления пчеловодства. Получив 119 тысяч рублей субсидий, мужчина использовал их не по назначению.

А в службу занятости обвиняемый представил фиктивные платежные документы о якобы приобретенных товарах для осуществления предпринимательской деятельности.

- По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Расследование находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU