2019-03-18T18:14:33+03:00
Происшествия

Прокуратура РТ:казанец взял 119 тысяч рублей субсидий на пасеку и потратил не туда

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат»
Алина ГАБДУЛИНА
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В службу занятости обвиняемый представил фиктивные платежные документы о якобы приобретенных товарах для осуществления предпринимательской деятельностиВ службу занятости обвиняемый представил фиктивные платежные документы о якобы приобретенных товарах для осуществления предпринимательской деятельностиФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Казани заключил договор с «Центром занятости населения Московского района» о предоставлении единовременной финансовой помощи для осуществления пчеловодства. Получив 119 тысяч рублей субсидий, мужчина использовал их не по назначению.

А в службу занятости обвиняемый представил фиктивные платежные документы о якобы приобретенных товарах для осуществления предпринимательской деятельности.

- По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Расследование находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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