Прокуратура РТ:казанец взял 119 тысяч рублей субсидий на пасеку и потратил не туда
Житель Казани заключил договор с «Центром занятости населения Московского района» о предоставлении единовременной финансовой помощи для осуществления пчеловодства. Получив 119 тысяч рублей субсидий, мужчина использовал их не по назначению.
А в службу занятости обвиняемый представил фиктивные платежные документы о якобы приобретенных товарах для осуществления предпринимательской деятельности.
- По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Расследование находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU