"Март уже перевыполнил норму осадков": татарстанцев предупреждают об аномальной погоде
В Татарстане установилась аномальная погода. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.
- Погода в эти два дня будет обусловлена западной периферией антициклона, центр которого находится за Уралом, в Западной Сибири. Начало недели будет солнечным, - пояснил Юрий Переведенцев. - В последующие дни, начиная со среды, погода изменится под влиянием атлантического циклона.
Так, 20 марта днем температура поднимется до 4 градусов тепла. Ночью будет в районе нуля. Дневные температуры на неделе будут положительными, ночные – отрицательными.
- Вплоть до 24 марта среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса. Март уже перевыполнил норму осадков. По данным Метеостанции КФУ, в текущем месяце уже выпало 34 миллиметра. Таким же аномальным первый весенний месяц будет и по температурным показателям, - резюмировал профессор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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