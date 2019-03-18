"Март уже перевыполнил норму осадков": татарстанцев предупреждают об аномальной погоде

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-18T17:02:02+03:00

Сейчас днем каждый день плюсовая температура, а вот по ночам еще отрицательные показатели. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Татарстане установилась аномальная погода. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

- Погода в эти два дня будет обусловлена западной периферией антициклона, центр которого находится за Уралом, в Западной Сибири. Начало недели будет солнечным, - пояснил Юрий Переведенцев. - В последующие дни, начиная со среды, погода изменится под влиянием атлантического циклона.

Так, 20 марта днем температура поднимется до 4 градусов тепла. Ночью будет в районе нуля. Дневные температуры на неделе будут положительными, ночные – отрицательными.

- Вплоть до 24 марта среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса. Март уже перевыполнил норму осадков. По данным Метеостанции КФУ, в текущем месяце уже выпало 34 миллиметра. Таким же аномальным первый весенний месяц будет и по температурным показателям, - резюмировал профессор.

ИСТОЧНИК KP.RU