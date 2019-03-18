В Казани "по горячим следам" сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-18T16:11:08+03:00

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Поздно вечером 17 марта - в 22.00, возле торгового центра на улице Побежимова в Авиастроительном районе столицы Татарстана встретились три человека - женщина и двое мужчин. Ранее представительница прекрасного пола имела отношения с 30-летним молодым человеком, но некоторое время назад ушла к его сопернику - 56-летнему мужчине.

Увидев возлюбленную с новым ухажером покинутый любовник схватился за нож. Во время драки ранена была женщина, которая пыталась оттащить мужчин друг от друга. В какой-то момент более взрослый мужчина отобрал у соперника нож и несколько раз им ударил его. Ранения оказались смертельными.

- Сотрудники Росгвардии Татарстана задержали злоумышленника "по горячим следам", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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ИСТОЧНИК KP.RU