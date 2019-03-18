2019-03-18T14:08:30+03:00
Политика

21 марта в Казань прибудет Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар

Запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этот четверг, 21 марта, в Казань прибывает Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар. В его планах встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Он был назначен в декабре 2018 года указом президента Турции Тайипа Эрдогана. Сейчас Мехмет Самсар налаживает дипломатические связи с регионами России. Ранее он работал в этом же качестве, только в Киеве.

К слову, в день визита посла Рустам Минниханов улетает во Францию во главе татарстанской делегации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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