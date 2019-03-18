Жителя Чебоксар задержали по подозрению в том, что он задушил свою жену поясом от халата

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-18T14:30:48+03:00

Мужчина сам сообщил в полицию о том, что супруга не подает признаков жизни

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В Чебоксарах по факту гибели 33-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ее тело было обнаружено дома 12 марта.

По версии следствия, в тот день между женщиной и ее 36-летним мужем, не имеющего постоянного места работы, на семейно-бытовой почве вспыхнула ссора. В ходе нее супруг задушил благоверную поясом от халата.

Увидев, что жена не подает признаков жизни, мужчина сам позвонил в полицию.

- В кратчайшие сроки следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность мужчины к смерти его супруги. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU