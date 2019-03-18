В Казани прощание с тележурналистом Алексеем Кулешовым пройдет 20 марта

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-18T13:34:38+03:00

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Стало известно, что в 9.00 в среду, 20 марта, состоится прощание с 39-летним казанским тележурналистом Алексеем Кулешовым. Все желающие почтить его память и выразить соболезнования семье смогут сделать это во время траурной церемонии в морге БСМП на адресу улица Чуйкова, дом 54.

Напомним, Алексей Кулешов скончался 18 марта ночью. По предварительным данным, причиной смерти стал отек легких - Кулешов простыл, и простуда перетекла в пневмонию.

Тележурналист родился в Самаре, закончил КГУ, и свою работу на телевидении начинал в Зеленодольске. С 2003 года он работал на телеканале "Эфир".

ИСТОЧНИК KP.RU