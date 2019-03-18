В Казани готовят тренеров для волонтеров чемпионата WorldSkills 2019

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-18T15:39:03+03:00

Это третий по счету образовательный лагерь волонтерской программы

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В Казани проходит Всероссийская образовательная академия для тренеров волонтерской программы WorldSkills Kazan 2019. На ней с 17 по 23 марта будущие молодежные тренеры проходят подготовку в лагере «Volunteers Academy 2019».

Так, 30 представителей ресурсных центров по набору волонтеров из регионов России и 50 активистов волонтерского движения из Татарстана готовятся стать тренерами для обучения добровольцев.

Программа лагеря включает в себя международные практики подготовки тренеров для работы с волонтерами. Подготовка проходит по трем аспектам: личность и компетенции тренера программы подготовки волонтеров; дизайн тренинга и технология ведения тренингов для волонтеров; этика тренерской работы в рамках волонтерской программы.

После успешного прохождения практических этапов программы участники лагеря получат сертификат тренера и уже в апреле приступят к подготовке волонтеров чемпионата в Казани и регионах России, сообщили в пресс-службе WorldSkills Kazan 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU