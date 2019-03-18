Один из выпусков телешоу «Поле чудес» посвятили Татарстану

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-18T13:45:58+03:00

Это не повлияло на атмосферу и оформление игры, но сказалось на вопросах

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу, 15 марта, темой выпуска телепроекта «Поле чудес» стал Татарстан. На атмосфере и оформлении игры это никак не отразилось, но сказалось на вопросах. Так, девять игроков из разных городов и сел России заканчивали народные мудрости и крылатые выражения.

Сложнее всего участникам удалось первое задание, в котором нужно было продолжить мудрость: «даже если это живая вода, не пей из рук…» (ответ - невежда). В следующем раунде им предстояло угадать последнее слово уже в другой мудрости: «то есть прибыль, что вошло в…» (ответ - желудок). После была третья мудрость: «поручи какое-нибудь дело … – он же тебя учить станет» (ответ - лентяй). Здесь правильный ответ отыскался значительно быстрее.

В финальном туре Якубович напомнил, что Иван Грозный в свое время решил наладить отношения с казанской элитой. Добровольно приходивших к нему высокопоставленных татар он награждал.

Многие местные аристократы, чтобы получить подарки подороже, сильно преувеличивали свои убытки от войны. Финалистам пришлось угадывать, какое именно крылатое выражение пошло с тех времен и начинается со слово «Казанская…» (ответ - сирота).

ИСТОЧНИК KP.RU