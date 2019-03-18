2019-03-18T13:45:58+03:00
Звезды

Один из выпусков телешоу «Поле чудес» посвятили Татарстану

Это не повлияло на атмосферу и оформление игры, но сказалось на вопросах
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Выпуск вышел в минувшую пятницу, 15 мартаВыпуск вышел в минувшую пятницу, 15 мартаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 15 марта, темой выпуска телепроекта «Поле чудес» стал Татарстан. На атмосфере и оформлении игры это никак не отразилось, но сказалось на вопросах. Так, девять игроков из разных городов и сел России заканчивали народные мудрости и крылатые выражения.

Сложнее всего участникам удалось первое задание, в котором нужно было продолжить мудрость: «даже если это живая вода, не пей из рук…» (ответ - невежда). В следующем раунде им предстояло угадать последнее слово уже в другой мудрости: «то есть прибыль, что вошло в…» (ответ - желудок). После была третья мудрость: «поручи какое-нибудь дело … – он же тебя учить станет» (ответ - лентяй). Здесь правильный ответ отыскался значительно быстрее.

В финальном туре Якубович напомнил, что Иван Грозный в свое время решил наладить отношения с казанской элитой. Добровольно приходивших к нему высокопоставленных татар он награждал.

Многие местные аристократы, чтобы получить подарки подороже, сильно преувеличивали свои убытки от войны. Финалистам пришлось угадывать, какое именно крылатое выражение пошло с тех времен и начинается со слово «Казанская…» (ответ - сирота).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чебоксар задержали по подозрению в том, что он задушил свою жену поясом от халата
21 марта в Казань прибудет Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар
В Казани прощание с тележурналистом Алексеем Кулешовым пройдет 20 марта
В казанском аэропорту появился новый рейс в Астрахань
80-летнего тренера по шашкам из Чебоксар, который надругался над 7-летней воспитанницей, приговорен к колонии
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на майские праздники-2019
В Татарстане на острове обнаружено тело пропавшего 24-летнего Александра Степаньшина
В ряде домов Советского района более чем на сутки отключат воду
В Нижнекамске задержан мужчина, изнасиловавший дочь на глазах своей жены
В Бугульме загорелся механический завод
В Чебоксарах легковушка снесла ограждение, перевернулась на дороге и вылетела на встречку
В Татарстане оторвало льдину с 10 рыбаками
В Казани от болезни скончался известный тележурналист Алексей Кулешов
Казанский "Зенит" с огромным трудом одолел "Енисей" в чемпионате страны
Три района Казани 19 марта оставят без электричества
В мэрии рассказали, сколько детей отдохнут в пришкольных лагерях во время весенних каникул
Стало известно, какие дома будут отремонтированы в Казани по программе капремонта
В Казани отремонтируют подростковые клубы и детсады
Жители одного из домов вКазани не пускают ремонтников для замены лифтов