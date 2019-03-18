В казанском аэропорту появился новый рейс в Астрахань

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-18T13:22:20+03:00

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В сетке маршрутов татарстанской авиакомпании появился новый рейс. Со 2 апреля начинается полетная программа по маршруту "Казань-Астрахань". Новый рейс запускается в связи с подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Татарстаном и Астраханской областью.

Самолеты будут летать три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перевозка пассажиров будут выполняться на 50-местных воздушных судах CRJ-200. Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 2 590 рублей.

Раньше добраться из Казани в Астрахань и обратно можно было только с пересадкой в Москве. Такое путешествие, как правило, занимало 5-6 часов. Сейчас же время в полете займет менее 2 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU