В казанском аэропорту появился новый рейс в Астрахань
В сетке маршрутов татарстанской авиакомпании появился новый рейс. Со 2 апреля начинается полетная программа по маршруту "Казань-Астрахань". Новый рейс запускается в связи с подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Татарстаном и Астраханской областью.
Самолеты будут летать три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перевозка пассажиров будут выполняться на 50-местных воздушных судах CRJ-200. Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 2 590 рублей.
Раньше добраться из Казани в Астрахань и обратно можно было только с пересадкой в Москве. Такое путешествие, как правило, занимало 5-6 часов. Сейчас же время в полете займет менее 2 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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