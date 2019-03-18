80-летнего тренера по шашкам из Чебоксар, который надругался над 7-летней воспитанницей, приговорен к колонии

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-18T12:52:49+03:00

Сделал он это на территории школы

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80-летний житель Чебоксар был признан виновным в секс-насилии над 7-летней девочкой.

В Новочебоксарске пенсионер договорился с руководством одной из школ о проведении на территории образовательного учреждения занятий по шашкам с малолетней ученицей.

В результате 26 июля прошлого года мужчина надругался над 7-летним ребенком. Вечером девочка рассказала об этом своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что и ранее в том июле пенсионер еще дважды совершал в отношении девочки секс-насилие.

- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU