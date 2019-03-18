2019-03-18T12:52:49+03:00
Происшествия

80-летнего тренера по шашкам из Чебоксар, который надругался над 7-летней воспитанницей, приговорен к колонии

Сделал он это на территории школы
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

80-летний житель Чебоксар был признан виновным в секс-насилии над 7-летней девочкой.

В Новочебоксарске пенсионер договорился с руководством одной из школ о проведении на территории образовательного учреждения занятий по шашкам с малолетней ученицей.

В результате 26 июля прошлого года мужчина надругался над 7-летним ребенком. Вечером девочка рассказала об этом своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что и ранее в том июле пенсионер еще дважды совершал в отношении девочки секс-насилие.

- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чебоксар задержали по подозрению в том, что он задушил свою жену поясом от халата
21 марта в Казань прибудет Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар
Один из выпусков телешоу «Поле чудес» посвятили Татарстану
В Казани прощание с тележурналистом Алексеем Кулешовым пройдет 20 марта
В казанском аэропорту появился новый рейс в Астрахань
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на майские праздники-2019
В Татарстане на острове обнаружено тело пропавшего 24-летнего Александра Степаньшина
В ряде домов Советского района более чем на сутки отключат воду
В Нижнекамске задержан мужчина, изнасиловавший дочь на глазах своей жены
В Бугульме загорелся механический завод
В Чебоксарах легковушка снесла ограждение, перевернулась на дороге и вылетела на встречку
В Татарстане оторвало льдину с 10 рыбаками
В Казани от болезни скончался известный тележурналист Алексей Кулешов
Казанский "Зенит" с огромным трудом одолел "Енисей" в чемпионате страны
Три района Казани 19 марта оставят без электричества
В мэрии рассказали, сколько детей отдохнут в пришкольных лагерях во время весенних каникул
Стало известно, какие дома будут отремонтированы в Казани по программе капремонта
В Казани отремонтируют подростковые клубы и детсады
Жители одного из домов вКазани не пускают ремонтников для замены лифтов