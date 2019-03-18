80-летнего тренера по шашкам из Чебоксар, который надругался над 7-летней воспитанницей, приговорен к колонии
80-летний житель Чебоксар был признан виновным в секс-насилии над 7-летней девочкой.
В Новочебоксарске пенсионер договорился с руководством одной из школ о проведении на территории образовательного учреждения занятий по шашкам с малолетней ученицей.
В результате 26 июля прошлого года мужчина надругался над 7-летним ребенком. Вечером девочка рассказала об этом своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что и ранее в том июле пенсионер еще дважды совершал в отношении девочки секс-насилие.
- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU