Татарстанская программа репатриации за 9 миллионов рублей согласована Правительством России

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-18T15:13:04+03:00

Переселенцам также компенсируют расходы на проезд до Казани и оплатят 50% от стоимости аренды жилья

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Стало известно, что Правительство России согласовало программу Татарстана, целью которой является возвращение соотечественников в республику из других стран. Распоряжение прописал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В частности, переселенцы вместе с их семьями получают единовременные выплаты и помощь в оформлении документов. Также им компенсируют расходы на проезд до Казани и оплатят 50% от стоимости аренды жилья. На это Татарстан потратит 9 миллионов рублей, сообщает «Комерcантъ».

Но воспользоваться такой возможностью вернуться на родину смогут не все. Приоритет отдадут тем, кто занят квалифицированным трудом, специалистам и ученым, которые исследуют актуальные научные проблемы и ведут технологические разработки.

Известно, что подобные программы приняты также для Ставропольского края, Костромской и Оренбургской областей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU