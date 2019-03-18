В Чувашии сотрудник ГИБДД спас замерзающего прохожего

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-18T16:51:24+03:00

Мужчина уснул с бутылкой в руках Фото: Из материалов пресс-службы

Во время патрулирования он заметил его спящим на обочине

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Во время патрулирования автодороги возле села Калинино в Вурнарском районе Чувашии инспектор ГИБДД республики Андрей Траков обнаружил на обочине спящего человека.

Шел снег, и сначала офицер заметил лишь припорошенный черный силуэт, который оказался местным жителем. В руках спящий крепко держал бутылку самогона.

Траков вызвал на место "скорую помощь". Приехавшие медики после осмотра отправили пьяного мужчину домой, поблагодарив Андрея Тракова - обнаруженный им мужчина мог стать жертвой наезда автомобиля или насмерть замерзнул в снегу.

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ИСТОЧНИК KP.RU